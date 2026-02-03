Un papà ha aggredito fisicamente l’insegnante della figlia in una scuola elementare di Piacenza. L’uomo si sarebbe scagliato contro la maestra durante l’orario di lezione, davanti agli occhi della figlia e di altri bambini. L’episodio ha causato sconcerto tra genitori e insegnanti, e ora la polizia sta indagando per chiarire i motivi dell’intervento violento.

Un episodio di grave violenza si è verificato in una scuola elementare di Piacenza, dove un padre si sarebbe scagliato contro l’insegnante della figlia all’interno dell’istituto, durante l’orario delle lezioni. L’uomo, secondo quanto riferito dal quotidiano Libertà, si era presentato a scuola per portare via la bambina in anticipo. La richiesta, in apparenza semplice, si è però scontrata con le regole organizzative e di sicurezza che disciplinano l’uscita anticipata degli alunni. La docente avrebbe spiegato che, per procedere, era necessario compilare un modulo di autorizzazione previsto dal regolamento interno. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia, papà prende a pugni maestra elementare. Follia davanti a figlia e compagnetti

Approfondimenti su Piacenza Scuola

Un episodio sconvolgente ha scosso una scuola italiana, dove un papà ha aggredito con un pugno la maestra di una scuola elementare.

Un papà ha aggredito una maestra davanti alla scuola di Piacenza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Piacenza Scuola

Argomenti discussi: Dipendenza da social, mamme e papà contro le big tech. Perché quello in California è tra i processi più attesi al mondo; Ragazzo ucciso da un poliziotto (indagato), agenti dell'Ice in Italia, papà falciato mentre aiuta una donna e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata; Bolla di Papa Clemente X sequestrata al mercato dell'antiquariato di Campello sul Clitunno: restituita dai carabinieri all'arcidiocesi; Giuseppe Commisso nuovo presidente della Fiorentina: Porterò avanti l'eredità di mio papà Rocco.

Papà spintona e prende a pugni maestra elementare a Piacenza(ANSA) - PIACENZA, 03 FEB - Un padre ha spintonato e preso a pugni la maestra elementare di sua figlia davanti agli occhi della bambina e di altre persone all'interno dell'istituto. L'aggressione, di ... altoadige.it

Papà prende a pugni la maestra davanti alla figlioletta. Solo per aver chiesto di firmare un moduloFollia a scuola a Piacenza: il genitore, italiano e di giovane età, si è presentato per prelevare la bambina prima del termine delle lezioni e la docente ha chiesto di rispettare la procedura standard ... msn.com

(da Huffpost Italia) Il figlio di Andrea: "A papà invidio la resistenza vocale, sono 40 anni che tiene botta. Da piccolo avevo una cotta per la Jolie, papà organizzò un incontro a sorpresa. Io bello L’estetica conta" - facebook.com facebook

Kickboxing, la famiglia che fa sognare l’Italia: papà Simone Sgrò e i figli Camilla e Filippo insieme nella Nazionale Azzurra x.com