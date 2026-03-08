Marcia della Pace folla in centro Serpentone fino alla Cattedrale Vescovo | Il diritto va tutelato

Una folla numerosa si è radunata in centro per la Marcia della Pace, con un serpentone che si snoda lungo Corso Italia fino alla Cattedrale. I partecipanti, provenienti da diverse parti della città, si sono mossi pacificamente attraverso i vicoli, portando con sé i cartelli e gli striscioni. Il vescovo ha commentato che il diritto deve essere tutelato in ogni circostanza.

C’è un popolo in marcia che chiede la pace. Scende in piazza, "invade" i vicoli del centro, si snoda lungo Corso Italia e sale fino alla Cattedrale. Un lungo serpentone di persone, migliaia in un sabato sera che annuncia la primavera ma fa i conti con l’orrore della guerra e i suoi effetti nella vita di tutti. Nessuno escluso. Qui i primi effetti dei venti di guerra si sentono con l’impennata dei carburanti (il diesel ha già sfondato il tetto dei due euro al litro), ma lì dove cadono bombe e missili la gente muore. Migliaia di aretini sono scesi in strada con cartelli e striscioni per dire stop alla guerra e per invocare la pace. In marcia la grande famiglia degli scout insieme alle sigle del volontariato e dell’associazionismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 7 marzo 2026 – Le strade e le piazze del centro di Arezzo tornano a colorarsi per la pace mentre infiammano venti di guerra.

