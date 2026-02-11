Domenica prossima, a Scandicci, i sindaci di Sicilia e Toscana si uniranno in una marcia contro la criminalità. L’evento non sarà solo una corsa di solidarietà, ma un gesto concreto per ribadire il rifiuto alla criminalità organizzata. La passeggiata, prevista per il 15 febbraio, coinvolgerà cittadini e amministratori, trasformando un giorno di sport in un momento di impegno civile.

SCANDICCI – Non sarà solo una domenica di sport, ma una vera e propria maratona di solidarietà civile quella che attende Scandicci il prossimo 15 febbraio. La ventiduesima edizione della Mezza Maratona cittadina si caricherà quest’anno di un significato particolare, inserendosi nel calendario della Settimana della Legalità e accogliendo un ospite d’eccezione: Giuseppe Stefio, sindaco di Carlentini. La presenza del primo cittadino del comune siracusano assume un valore simbolico molto forte. Appena un mese fa, infatti, Stefio è stato vittima di una grave intimidazione di stampo mafioso, vedendosi recapitare una busta contenente un proiettile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dalla Sicilia alla Toscana per dire no alla criminalità: due sindaci in marcia alla Passeggiata della Legalità

Approfondimenti su Passeggiata Della Legalità

Sabato 20 dicembre alle 15:30, presso il V Circolo Didattico “Maria Montessori” di Giugliano, si svolgerà l’incontro pubblico “OMNIA RERUM”, un’occasione per promuovere valori come partecipazione, legalità e futuro, organizzato da Nuntiare ODV e Generazione Progresso ODV.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Passeggiata Della Legalità

Argomenti discussi: Aeroitalia, in estate nuovi voli dalla Toscana per Sardegna e Sicilia; Arance rosse dalla Sicilia, 12 quintali per diffondere la legalità; Febbraio inizia col maltempo. Allerta gialla per Sardegna, Sicilia e Calabria; Burrasca con pioggia e vento, weekend di maltempo in arrivo: cosa succede, il meteo.

Dalla Sicilia alla Toscana una passione di famigliaSiciliana doc e toscana assieme. Laura Dell'Aira, 34 anni, palermitana di razza, nipote di Andrea Pensabene, tra i primi imprenditori dell'agroalimentare (famose le sue conserve) e di Gina Fiorentino ... milanofinanza.it

Belguardo e Zisola, quando la Toscana incontra la Sicilia nei bianchi MazzeiVenticinque generazioni della famiglia Mazzei hanno trasformato la storia del vino toscano, estendendo la loro visione tra Chianti, Maremma e Sicilia. Ogni progetto esprime complessità, longevità e ri ... italiaatavola.net

Dalla Sicilia al Friuli, dalla Toscana al Veneto e all'Alto Adige, il Cabernet Franc trova la sua espressione lungo tutta la penisola. Ambientatosi e adattatosi all'ambiente locale, se ben curato, sa raccontare le caratteristiche di ogni terroir italiano. - facebook.com facebook

Nuove iscrizioni ai percorsi di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado 25/26: Scadenza Regione Lazio: 9 febbraio Scadenza Regioni Campania, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto: 6 febbraio Info: uni x.com