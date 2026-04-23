Folgore Caratese in estasi La felicità di Criscitiello | Tenacia ed equilibrio In C con i nostri talenti

La Folgore Caratese ha celebrato una vittoria importante, portando entusiasmo tra tifosi e giocatori. Il presidente della squadra ha commentato con soddisfazione, sottolineando il valore della tenacia e dell’equilibrio dimostrato dai talenti della formazione. La domenica di festa si è vissuta nei campi di Carate Brianza, dove si è respirata un’atmosfera di gioia per un risultato che rende orgogliosa la comunità locale.

La Brianza laboriosa si è concessa un weekend di pazza gioia. Si attendeva davvero la domenica come il dì di festa annunciato, tra i campi di Carate Brianza. Rimandato già dal fine settimana precedente, per via di una vittoria mancata sull’Oltrepò, il piacere si è consumato in un secondo 1-1, contro la Real Calepina, per quanto il pari tra Chievo Verona e Castellanzese avesse già consegnato la promozione alla Folgore. Una prima storica in C, per i brianzoli, spinta da un forte vento del Sud. L’avellinese Michele Criscitiello alla scrivania e al portafoglio, il tecnico cosentino Nicola Belmonte in panchina. Sul campo, un gruppo costruito per andare a giocarsela, finché il sogno non è diventato realtà.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Folgore Caratese in estasi. La felicità di Criscitiello: "Tenacia ed equilibrio. In C con i nostri talenti» Notizie correlate La Folgore Caratese di Criscitiello fa festa: è promossa in Serie C con due giornate d’anticipoLa Folgore Caratese conquista la promozione in Serie C dopo il pareggio per 1-1 contro il Real Calepina, chiudendo in vetta il Girone B di Serie D. Folgore Caratese promossa in C: Criscitiello mantiene la promessa a papà SandroTempo di lettura: 2 minutiLa Folgore Caratese guidata dall’irpino Michele Criscitiello conquista la promozione in Serie C al termine di una stagione... Aggiornamenti e dibattiti Folgore Caratese in estasi. La felicità di Criscitiello: Tenacia ed equilibrio. In C con i nostri talenti»La Brianza laboriosa si è concessa un weekend di pazza gioia. Si attendeva davvero la domenica come il dì di festa annunciato, tra i campi di Carate Brianza. Rimandato già dal fine settimana ... sport.quotidiano.net Folgore Caratese is ecstatic. Criscitiello's happiness: Tenacity and balance. In Serie C with our talents.La Brianza laboriosa si è concessa un weekend di pazza gioia. Si attendeva davvero la domenica come il dì di festa annunciato, tra i campi di Carate Brianza. Rimandato già dal fine settimana ... sport.quotidiano.net