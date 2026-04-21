Folgore Caratese promossa in C | Criscitiello mantiene la promessa a papà Sandro

La Folgore Caratese ha ottenuto la promozione in Serie C al termine della stagione nel girone B di Serie D. La squadra, guidata dall’allenatore Michele Criscitiello, ha concluso il campionato con risultati che hanno assicurato il passaggio di categoria. La promozione rappresenta uno dei principali traguardi raggiunti dal club nel suo percorso sportivo. La squadra si è distinta durante tutto il torneo, ottenendo risultati decisivi nelle partite decisive.

Tempo di lettura: 2 minuti La Folgore Caratese guidata dall’irpino Michele Criscitiello conquista la promozione in Serie C al termine di una stagione da protagonista nel girone B di Serie D, centrando uno dei traguardi più prestigiosi della propria storia. Un successo costruito con metodo e visione, frutto di una crescita progressiva che ha interessato ogni ambito del club: dalle strutture al settore giovanile, fino all’organizzazione societaria. Un percorso che ha trasformato la Folgore Caratese da piccola realtà locale a società solida, capace di competere e imporsi anche contro piazze storicamente più strutturate. All’indomani della promozione, Criscitiello ha scelto di condividere questo momento con la sua terra, raggiungendo Mercogliano.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Folgore Caratese promossa in C: Criscitiello mantiene la promessa a papà Sandro Notizie correlate La Folgore Caratese di Criscitiello fa festa: è promossa in Serie C con due giornate d’anticipoLa Folgore Caratese conquista la promozione in Serie C dopo il pareggio per 1-1 contro il Real Calepina, chiudendo in vetta il Girone B di Serie D. Caratese: la gioia è una Folgore. I brianzoli promossi in serie CCarate, 19 aprile 2026 – Questa volta la Folgore Caratese non sbaglia e dopo il primo tentativo fallito con l’Oltrepò festeggia davanti alla sua... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Folgore Caratese di Criscitiello fa festa: è promossa in Serie C con due giornate d’anticipo; Calcio: Folgore Caratese promossa in Serie C, basta un pari per sigillare la stagione; In Brianza esplode la festa: la Folgore Caratese è in serie C; Folgore Caratese promossa in Serie C: traguardo storico per il club di Michele Criscitiello. Folgore Caratese in Serie C: la promessa di Criscitiello al papà scomparso dietro la storica impresaLa Folgore Caratese promossa in Serie C con due turni d'anticipo: impresa storica e promessa mantenuta dal presidente Michele Criscitiello al padre scomparso. sport.virgilio.it La Folgore Caratese di Criscitiello fa festa: è promossa in Serie C con due giornate d’anticipoLa Folgore Caratese conquista la promozione in Serie C dopo il pareggio per 1-1 contro il Real Calepina, chiudendo in vetta il Girone B di Serie D ... fanpage.it La Folgore Caratese è promossa in Serie C. Il presidente Michele Criscitiello racconta in diretta alla sua Sportitalia la drammatica promessa fatta al suo adorato papà, scomparso esattamente il giorno dopo l'acquisto della squadra della sua squadra del cuore. - facebook.com facebook La Folgore Caratese promossa in Serie C: il club di Michele Criscitiello approda così nei professionisti per la prima volta nella sua storia x.com