Foiano della Chiana sempre più attrattiva | numeri in crescita nel 2025 e slancio positivo verso il 2026

Nel 2025 il territorio di Foiano della Chiana ha registrato un aumento dei numeri di visitatori e presenze, evidenziando un trend di crescita rispetto agli anni precedenti. I dati parlano di un incremento costante che si protrae anche nel primo trimestre del 2026, indicando un interesse in crescita per questa località. La città si conferma come una meta sempre più frequentata, con segnali di un andamento positivo per i mesi a venire.

Arezzo, 23 aprile 2026 – . Il turismo a Foiano della Chiana continua a crescere e a consolidarsi come uno dei principali motori di sviluppo del territorio. I dati elaborati dal Centro Studi Turistici confermano infatti la Valdichiana Aretina come un’area dinamica, sempre più capace di attrarre visitatori italiani e stranieri, grazie a un’offerta che unisce cultura, tradizione, enogastronomia e qualità dell’accoglienza. In questo contesto, Foiano della Chiana registra risultati particolarmente positivi. Nel 2025 si sono contati oltre 19.000 arrivi, in crescita rispetto ai circa 17.🔗 Leggi su Lanazione.it

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