A Foiano della Chiana si festeggiano le maschere più antiche d’Italia con la 487esima edizione. La piazza si riempie di colori e di suoni, mentre tra i bambini c’è chi si perde tra le pagine di un libro, protetto da un mostro tecnologico che, in modo scherzoso, cerca di inghiottire la sua immaginazione. La festa si svolge tra tradizione e innovazione, senza perdere il ritmo di sempre.

C’è un bambino biondo che legge un libro, minacciato da un mostro tecnologico - parodia dell’IA - che vorrebbe "fagocitare" la sua immaginazione. C’è un Galileo sornione che mostra le stelle col canocchiale e ricorda a tutti l’irrilevanza dell’uomo nel cosmo, nonostante la corsa sfrenata al successo. C’è perfino un moderno Van Gogh che nella bellezza delle sue opere indica la via e sollecita tutti a riflettere sul fatto che il valore non coincide col risultato. Infine c’è la "Rinascenza": l’auspicio di un nuovo corso dell’umanità. Nelle pieghe dei giganti di cartapesta c’è la lettura dissacrante del mondo e del suo tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foiano della Chiana celebra le maschere più antiche d’Italia. E’ l’edizione numero 487

Foiano della Chiana si prepara a rivivere il suo Carnevale più antico d'Italia.

Foiano della Chiana rende omaggio ai suoi tedofori, protagonisti della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026.

