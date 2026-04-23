Foglio di via obbligatorio per un pluripregiudicato di soli 19 anni

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato di Sondrio ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di un ragazzo di 19 anni, residente in provincia di Lecco. L’intervento faceva parte di un’attività di controllo di routine svolta sul territorio. Il giovane, noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato invitato a lasciare immediatamente la città. La misura si inserisce nelle operazioni di prevenzione e sicurezza quotidiane.

Nell’ambito delle molteplici attività a carattere preventivo quotidianamente svolte dalla Polizia di Stato di Sondrio, è stato adottato un nuovo Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un giovane ragazzo italiano di 19 anni, domiciliato in provincia di Lecco.Curriculum delinquenziale.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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