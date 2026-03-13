Insulta e lancia una sedia ai carabinieri | foglio di via obbligatorio per un 20enne

Durante un intervento di pubblica sicurezza a Sondrio, un giovane di 20 anni ha insultato i carabinieri e ha lanciato una sedia nei loro confronti. In seguito a questo comportamento, il Questore ha emesso un foglio di via obbligatorio che vieta al ragazzo di tornare nel centro città. Il provvedimento si è reso necessario a causa delle azioni violente compiute dall’individuo durante l’episodio.

Nel corso dell’accertamento, il giovane ha iniziato sin da subito a proferire frasi ingiuriose e minacciose, e, non limitandosi alle sole offese verbali, avrebbe scagliato una sedia contro un militare, colpendolo e provocandogli lesioni personali. A seguito di tale condotta il ragazzo è stato indagato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali, rifiuto di fornire le proprie generalità e di esibire il passaporto. Nei suoi confronti è stato emesso dal Questore di Sondrio il “foglio di via obbligatorio” dal Comune di Novate Mezzola, provvedimento che gli vieta di tornare sul territorio comunale per 2 anni. In caso di violazione delle prescrizioni è prevista la pena della reclusione da sei a diciotto mesi e la multa fino a 10. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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