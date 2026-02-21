Stazzema grossa frana sulla Provinciale interrompe la viabilità Strada liberata dopo sette ore di lavori

Una grossa frana ha bloccato la Provinciale SP9 a Stazzema, causando l’interruzione del traffico. L’evento si è verificato intorno a mezzanotte e ha coinvolto un pendio instabile che ha riempito la carreggiata di detriti e fango. I lavori di rimozione sono durati sette ore, durante le quali le squadre di emergenza hanno rimosso i detriti e messo in sicurezza la strada. La viabilità è stata ripristinata nel primo pomeriggio.

Stazzema (Lucca), 21 febbraio 2026 – Una frana di notevoli dimensioni si è prodotta, intorno a mezzanotte, sulla strada SP9 nel Comune di Stazzema, in provincia di Lucca. La frana, composta anche da molti detriti di grandi dimensioni, ha interrotto completamente la viabilità. Non vi sono abitazioni né feriti coinvolti. I vigili del fuoco hanno supportato il lavoro dell'escavatore del Comune di Stazzema e del personale della Provincia. Sul posto presente anche il personale della Provincia e il vice sindaco. L'intervento si è concluso alle 7:30 di questa mattina.