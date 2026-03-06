Lavori sulla provinciale 59 di Linguaglossa limitazioni alla viabilità

Sono in corso lavori sulla provinciale 59 di Linguaglossa, dove sono state introdotte limitazioni alla viabilità. L’intervento riguarda la realizzazione di un tratto di linea elettrica in cavo interrato, finalizzato a migliorare il servizio elettrico nella zona. La modifica della circolazione stradale riguarda il tratto di strada provinciale 59IV nel territorio di Linguaglossa.

Per consentire l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un tratto di linea elettrica in bassa tensione in cavo interrato e migliorare il servizio elettrico nella zona, è stata disposta la modifica della circolazione stradale lungo la strada provinciale 59IV, nel territorio di Linguaglossa. Nel dettaglio, dal 16 al 18 marzo, nella fascia oraria 8 – 17 di ogni giorno, nel tratto in questione, sarà istituito il senso unico alternato, con il limite massimo di velocità di 20 kmh e il divieto di sorpasso. Il provvedimento è stato emanato dalla Città metropolitana di Catania su richiesta della società E-Distribuzione.

Stazzema, grossa frana sulla Provinciale interrompe la viabilità. Strada liberata dopo sette ore di lavoriStazzema (Lucca), 21 febbraio 2026 – Una frana di notevoli dimensioni si è prodotta, intorno a mezzanotte, sulla strada SP9 nel Comune di Stazzema,...

Valsorda, alberi caduti sulla SP 239: modifiche alla viabilità. Chiuso un tratto della provincialeA causa della presenza di alberature cadute o inclinate per il peso della neve, il servizio gestione viabilità della Provincia di Perugia ha...

