Foggia vs Salernitana | no dell' amministrazione comunale ai maxischermi
L’amministrazione comunale di Foggia ha comunicato di aver rifiutato la richiesta di installare maxischermi nello stadio Zaccheria per la partita contro la Salernitana, prevista per domenica 26 aprile. La gara si svolgerà a porte chiuse a causa di quattro giornate di squalifica decise dal Giudice Sportivo, a seguito di comportamenti ritenuti gravissimi. La decisione è stata resa nota prima della partita in programma.
L'amministrazione comunale respinge la proposta di installare i maxischermi in occasione dell'ultima gara di campionato che si disputerà a porte chiuse allo stadio Zaccheria domenica 26 aprile, prima delle quattro giornate di squalifica sanzionate dal Giudice Sportivo dopo i gravissimi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Foggia-Salernitana, trasferta a rischio
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