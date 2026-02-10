Chiusura della scuola Prezzolini di Vietri le precisazioni dell' amministrazione comunale

L’amministrazione comunale di Vietri sul Mare ha spiegato le ragioni dietro la chiusura della scuola primaria “Prezzolini” in via Mazzini. I rilievi effettuati dai tecnici hanno portato a decidere di chiudere l’edificio, ma ora si chiariscono i tempi tra il sopralluogo e il provvedimento finale. La comunità si chiede quanto tempo ci vorrà prima di riaprire i battenti.

Sui rilievi a cura del Comune di Vietri sul Mare sulla chiusura dell’edificio che ospita la scuola primaria “Prezzolini” in via Mazzini, a Vietri capoluogo e che riguardano i tempi intercorsi tra il sopralluogo dell’ufficio tecnico ed il provvedimento di chiusura del plesso per gli interventi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Vietri Sul Mare Solai a rischio crollo: chiuso il plesso scolastico "Prezzolini" a Vietri A Vietri sul Mare, le scuole sono di nuovo al centro dell’attenzione. Vietri sul Mare, solai a rischio: chiuso temporaneamente il plesso scolastico “Prezzolini” Vietri sul Mare chiude temporaneamente la scuola “Prezzolini” per mettere in sicurezza i solai dell’edificio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Vietri Sul Mare Argomenti discussi: Solai a rischio crollo: chiuso il plesso scolastico Prezzolini a Vietri; Vietri sul Mare: Chiusura temporanea del plesso scolastico Prezzolini; Vietri sul Mare: chiusura temporanea del plesso scolastico Prezzolini per lavori di sicurezza; Vietri sul Mare, solai a rischio: chiuso temporaneamente il plesso scolastico Prezzolini. Chiusura della scuola Prezzolini di Vietri, le precisazioni dell'amministrazione comunaleLa precisazione: Il sopralluogo all’edificio scolastico dove è stata riscontrata la necessità di chiusura del plesso è stato effettuato in data 2 febbraio 2026 e non come erroneamente riportato sulla ... salernotoday.it Vietri sul Mare: chiusura plesso scolastico Prezzolini, l’amministrazione De Simone precisaStampa Sui rilievi mossi al Comune di Vietri sul Mare sulla chiusura dell’edificio che ospita la scuola primaria Prezzolini in via Mazzini a Vietri capoluogo e che riguardano i tempi intercorsi tra ... salernonotizie.it Manca poco alla chiusura delle iscrizioni alle scuole primarie! Ricordiamo alle famiglie che le iscrizioni alla Scuola Primaria si chiuderanno il 14 febbraio. Scuola Primaria Menotti – Limidi Tempo Pieno: 40 ore settimanali Scuola Primaria Garibaldi – S - facebook.com facebook

