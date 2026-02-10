Chiusura della scuola Prezzolini di Vietri le precisazioni dell' amministrazione comunale

Da salernotoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Vietri sul Mare ha spiegato le ragioni dietro la chiusura della scuola primaria “Prezzolini” in via Mazzini. I rilievi effettuati dai tecnici hanno portato a decidere di chiudere l’edificio, ma ora si chiariscono i tempi tra il sopralluogo e il provvedimento finale. La comunità si chiede quanto tempo ci vorrà prima di riaprire i battenti.

Sui rilievi a cura del Comune di Vietri sul Mare sulla chiusura dell’edificio che ospita la scuola primaria “Prezzolini” in via Mazzini, a Vietri capoluogo e che riguardano i tempi intercorsi tra il sopralluogo dell’ufficio tecnico ed il provvedimento di chiusura del plesso per gli interventi.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Vietri Sul Mare

Solai a rischio crollo: chiuso il plesso scolastico "Prezzolini" a Vietri

A Vietri sul Mare, le scuole sono di nuovo al centro dell’attenzione.

Vietri sul Mare, solai a rischio: chiuso temporaneamente il plesso scolastico “Prezzolini”

Vietri sul Mare chiude temporaneamente la scuola “Prezzolini” per mettere in sicurezza i solai dell’edificio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vietri Sul Mare

Argomenti discussi: Solai a rischio crollo: chiuso il plesso scolastico Prezzolini a Vietri; Vietri sul Mare: Chiusura temporanea del plesso scolastico Prezzolini; Vietri sul Mare: chiusura temporanea del plesso scolastico Prezzolini per lavori di sicurezza; Vietri sul Mare, solai a rischio: chiuso temporaneamente il plesso scolastico Prezzolini.

chiusura della scuola prezzoliniChiusura della scuola Prezzolini di Vietri, le precisazioni dell'amministrazione comunaleLa precisazione: Il sopralluogo all’edificio scolastico dove è stata riscontrata la necessità di chiusura del plesso è stato effettuato in data 2 febbraio 2026 e non come erroneamente riportato sulla ... salernotoday.it

Vietri sul Mare: chiusura plesso scolastico Prezzolini, l’amministrazione De Simone precisaStampa Sui rilievi mossi al Comune di Vietri sul Mare sulla chiusura dell’edificio che ospita la scuola primaria Prezzolini in via Mazzini a Vietri capoluogo e che riguardano i tempi intercorsi tra ... salernonotizie.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.