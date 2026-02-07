Sentenza avvocatura comunale Pd | Confermata la correttezza dell' Amministrazione

L’avvocatura comunale di Piacenza può tirare un sospiro di sollievo. Una recente sentenza ha confermato che l’Amministrazione ha agito correttamente. Il circolo Pd locale commenta la decisione, sottolineando che si tratta di un risultato positivo per l’ente. La vicenda, che era molto seguita, si conclude con una pronuncia che difende le scelte fatte dall’amministrazione in materia di avvocatura civile.

Riceviamo e pubblichiamo una nota del circolo Pd città di Piacenza in merito alla sentenza relativa all'avvocatura civile.«La decisione del Consiglio di Stato in merito alla vicenda dell'avvicendamento della dirigente avv. Vezzulli conferma, da un lato, la correttezza e la piena legittimità.

