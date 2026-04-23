Foggia uccide la moglie a colpi di pistola I vicini | Stavano litigando poi gli spari

A Foggia un uomo di 48 anni, impiegato come guardia giurata, ha sparato alla moglie nell’abitazione di via Gaetano Salvemini, uccidendola. I vicini hanno riferito di aver sentito una lite tra i due prima dei colpi di pistola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’accaduto.

Un 48enne, guardia giurata, ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. L’omicidio è stato compiuto nell’abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini. I vicini hanno riferito di aver sentito prima un litigio e poi l’esplosione di quattro proiettili. Sul posto si trovano i carabinieri e il medico legale. L’uomo si sarebbe consegnato agli agenti. La vittima aveva 46 anni, l’arma del delitto era detenuta regolarmente. Il racconto dei vicini. «La mia compagna mi ha chiamato e mi ha detto che c’era un acceso litigio in corso nell’appartamento accanto al nostro. Poi ha sentito i colpi di pistola. Dopo un po’ si è affacciata e ha visto i lampeggianti delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Open.online

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