Foggia si stringe nel dolore per Dino Carta | duemila persone ai funerali del personal trainer ucciso

A Foggia questa mattina si sono svolti i funerali di un personal trainer ucciso il 17 aprile sotto casa sua. Circa duemila persone hanno partecipato alla cerimonia, che si è tenuta nella chiesa del Ss. Salvatore. La comunità si è raccolta per l’ultimo saluto alla vittima, che aveva 43 anni. La morte ha suscitato grande dolore tra amici e conoscenti.

Si sono tenuti questa mattina, nella chiesa del Ss. Salvatore di Foggia, i funerali di Dino Carta, il personal trainer ucciso la sera del 17 aprile sotto casa sua. Una partecipazione straordinaria ha accompagnato l’ultimo saluto: circa duemila persone hanno riempito non solo la chiesa, ma anche.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Foggia, personal trainer ucciso sotto casa: Annibale “Dino” Carta freddato mentre portava il cane a spassoOmicidio in via Caracciolo: cosa è successo davvero Gli spari, un uomo sull’asfalto e la tragedia in pochi istanti nella tarda serata di lunedì 13... Omicidio Dino Carta a Foggia, appello della moglie del personal trainer: "Dimostrate coraggio e testimoniate"Sara Traisci, la moglie del personal trainer di 42 anni Dino Carta ucciso a Foggia il 13 aprile, rivolge un appello alla cittadinanza a pochi giorni... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Corteo silenzioso per Dino Carta: Foggia si stringe alla famiglia, resta il giallo sull’omicidio del personal trainer VIDEO; Foggia si stringe nel ricordo di Dino Carta: organizzato un corteo tra le strade della città; L'atroce uccisione di Dino Carta, la sindaca Episcopo: Una ferita per tutta la città; Foggia si stringe attorno a Dino Carta: tra il silenzio del dolore e il grido di giustizia. Foggia si stringe nel ricordo di Dino Carta: organizzato un corteo tra le strade della cittàFoggia si prepara a vivere un momento di raccoglimento e memoria per Annibale Dino Carta, il personal trainer di 42 ... immediato.net Omicidio Dino Carta, il rebus delle indagini: tra Ris, telecamere e pista del 2023Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti resta quella legata a un episodio avvenuto nel 2023, già finito sotto la lente investigativa nelle ore successive al delitto. Una pista che potrebbe offrire ... immediato.net L'Immediato. . DINO CARTA: lacrime, applausi e il suo cane che abbaia ai funerali del personal trainer ucciso a Foggia - facebook.com facebook Si cerca l'assassino di Dino Carta: dagli esami sul caricatore la possibile svolta, domani i funerali x.com