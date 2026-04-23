Foggia si stringe nel dolore per Dino Carta | duemila persone ai funerali del personal trainer ucciso

Da foggiatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia questa mattina si sono svolti i funerali di un personal trainer ucciso il 17 aprile sotto casa sua. Circa duemila persone hanno partecipato alla cerimonia, che si è tenuta nella chiesa del Ss. Salvatore. La comunità si è raccolta per l’ultimo saluto alla vittima, che aveva 43 anni. La morte ha suscitato grande dolore tra amici e conoscenti.

Si sono tenuti questa mattina, nella chiesa del Ss. Salvatore di Foggia, i funerali di Dino Carta, il personal trainer ucciso la sera del 17 aprile sotto casa sua. Una partecipazione straordinaria ha accompagnato l’ultimo saluto: circa duemila persone hanno riempito non solo la chiesa, ma anche.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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