Foggia personal trainer ucciso sotto casa | Annibale Dino Carta freddato mentre portava il cane a spasso

Nella serata di lunedì 13 aprile, in via Caracciolo a Foggia, si è verificato un episodio di violenza che ha portato alla morte di un personal trainer. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava portando a spasso il cane quando è stato colpito da colpi d’arma da fuoco e si è accasciato sull’asfalto. La scena si è svolta in pochi istanti, lasciando sconcertati i residenti della zona.

Omicidio in via Caracciolo: cosa è successo davvero. Gli spari, un uomo sull’asfalto e la tragedia in pochi istanti nella tarda serata di lunedì 13 aprile. A Foggia, in via Caracciolo, a pochi passi dallo stadio Zaccheria, un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco sotto casa. La vittima è Annibale Carta, conosciuto da tutti come “Dino”, personal trainer molto noto in città. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era appena sceso per portare a spasso il cane quando è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Almeno quattro gli spari, esplosi con ogni probabilità da un’arma di piccolo calibro. Un agguato rapido, preciso, che non gli ha lasciato scampo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Foggia, personal trainer ucciso sotto casa: Annibale “Dino” Carta freddato mentre portava il cane a spasso Foggia, ucciso il personal trainer: spari durante la passeggiata col caneUn uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa sera in via Caracciolo, in una zona della città di Foggia situata a breve distanza... Leggi anche: Foggia, personal trainer ucciso vicino allo stadio Argomenti più discussi: Omicidio a Foggia, ucciso un personal trainer a pochi passi dallo stadio; Foggia, uomo ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco; Dino il personal trainer ucciso sotto casa sua a Foggia, era a spasso con il cane. Choc in città; Foggia, personal trainer ucciso vicino allo stadio. Sono stati almeno quattro i colpi di arma da fuoco, molto probabilmente una pistola di piccolo calibro, che hanno raggiunto e ucciso il 42 anni foggiano Annibale Carta, conosciuto come Dino, personal trainer incensurato di Foggia. L'omicidio è avvenuto in v facebook Omicidio a Foggia: uomo ucciso a colpi di arma da fuoco in via Caracciolo x.com