Litiga con la moglie e spara tre colpi di pistola in casa | arrestato 57enne

Un uomo di 57 anni ha aperto il fuoco durante una lite con la moglie a Casal di Principe. I carabinieri sono intervenuti subito e lo hanno arrestato con l’accusa di tentato femminicidio. Nessuno è rimasto ferito, ma la scena è stata molto tesa.

Spara tre colpi di pistola durante una lite con la moglie. Succede a Casal di Principe dove un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo e radiomobile per tentato femminicidio. Secondo quanto ricostruito, l’episodio, avvenuto nelle prime ore del mattino, si sarebbe verificato all’interno dell’abitazione familiare, al culmine di una lite tra i coniugi. Durante il diverbio, l’uomo avrebbe esploso tre colpi di arma da fuoco calibro 9, illegalmente detenuta, all’interno dell’appartamento. I proiettili avrebbero colpito un televisore presente nell’abitazione, senza provocare feriti.🔗 Leggi su Casertanews.it

