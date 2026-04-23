A Foggia si sono svolti giovedì 23 aprile i funerali di Dino Carta, il personal trainer assassinato il 13 aprile. La cerimonia si è tenuta nel rispetto della famiglia, mentre il Vescovo ha espresso parole dure contro la violenza, commentando l’accaduto durante l’omelia. La comunità si è riunita per dare l’ultimo saluto a Carta in una giornata che ha richiamato l’attenzione sulla drammatica perdita.

? Cosa sapere Foggia, giovedì 23 aprile, funerali per il personal trainer Dino Carta ucciso il 13 aprile.. Monsignor Ferretti invoca la comunità foggiana contro la criminalità e il fenomeno del pizzo.. La chiesa del Santissimo Salvatore a Foggia ha accolto questo giovedì 23 aprile 2026 la salma di Annibale “Dino” Carta, il quarantaduennio personal trainer la cui vita è stata spezzata lo scorso 13 aprile in via Caracciolo mentre si prendeva cura del cane Maya. Il feretro, adornato da corone di fiori bianchi, è stato portato nel luogo dove circa due anni fa l’uomo aveva celebrato il proprio matrimonio. La cerimonia ha una partecipazione massiccia della cittadinanza e delle autorità locali, con la sindaca Maria Aida Episcopo che ha disposto il lutto per la città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, l’ultimo addio a Dino Carta: il grido del Vescovo contro il sangue

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