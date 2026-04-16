Nell'ultimo caso di cronaca avvenuto a Foggia, un uomo di 42 anni è stato ucciso in strada. Le autorità stanno raccogliendo prove tra cui un video e un audio, nel tentativo di chiarire quanto accaduto. L’uomo, incensurato, era noto come personal trainer e aveva una famiglia con due bambine, una di dieci mesi. La dinamica dell’omicidio è ancora poco chiara, e le indagini sono in corso.

L’omicidio pare inspiegabile. Dino Carta, 42 anni, personal trainer, incensurato, sposato e padre di due bambine di cui una di dieci mesi, volontario in parrocchia. L’altro ieri sera qualcuno gli ha sparato numerosi colpi di pistola mentre, in strada vicino a casa, l’uomo stava portando a passeggio il cane. Ieri è emerso un audio, mandato in onda dalla trasmissione “Ore 14” di Raidue, in cui si intuisce la discussione, presente più di una persona, poi numerosi colpi che si fanno assimilare agli spari dell’omicida. Scappato, forse, in bicicletta, stando a immagini di videosorveglianza. Indagano i carabinieri. L'articolo Foggia, omicidio in strada: un video e un audio per le indagini L'altro ieri l'assassinio del 42enne Dino Carta proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Foggia, agguato in strada: ucciso Alessandro Moretti, nipote del boss Rocco Moretti

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