Foggia lavoratori della Leonardo dal cuore immenso | donati 200 giorni di permessi al collega in difficoltà

A Foggia, i lavoratori dello stabilimento Leonardo hanno deciso di donare 200 giorni di permessi al collega in difficoltà attraverso la ‘Banca Ore Solidale’. La rappresentanza sindacale unitaria locale ha accolto con soddisfazione questa iniziativa, realizzata in un momento particolarmente delicato per un dipendente che sta affrontando una situazione famigliare complessa. L’operazione ha coinvolto l’intera squadra, manifestando solidarietà e vicinanza.

Enorme soddisfazione e orgoglio della rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento Leonardo di Foggia per la riuscita dell’iniziativa della ‘Banca Ore Solidale' promossa in un momento particolarmente delicato per un collega che sta affrontando una complessa situazione familiare.Un.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rovagnati, l'azienda dal cuore d'oro: donati più di 37mila pasti a persone in difficoltà Leonardo-Boeing, il fondo di investimento saudita spaventa Grottaglie e Foggia: preoccupati migliaia di lavoratoriLa divisione Aerostrutture fuori dal perimetro Leonardo? Cresce la tensione sindacale a Grottaglie e a Foggia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nubi sullo stabilimento Leonardo di Foggia, Regione chiamata ad aprire un confronto con il nuovo Cda; FIOM REGIONE Leonardo Foggia, quale futuro? Fiom Cgil chiede confronto alla Regione sul nuovo Cda; UGL. Convocazione in Regione Puglia – Prospettive future per i siti Leonardo di Grottaglie e Foggia.; Leonardo, timori dei sindacati sulla joint venture araba. Foggia, lavoratori della Leonardo dal cuore immenso: donati 200 giorni di permessi al collega in difficoltàUn collega di lavoro sta affrontando un periodo difficile e ha bisogno si stare vicino al figlio, i colleghi donano 200 permessi e l'azienda aggiunge il 15% ... foggiatoday.it FIOM REGIONE Leonardo Foggia, quale futuro? Fiom Cgil chiede confronto alla Regione sul nuovo CdaResta alta l’attenzione sul futuro dello stabilimento Leonardo di Foggia e del sito di Grottaglie, al centro delle preoccupazioni sindacali ... statoquotidiano.it Telesveva. . SERIE C | Barilari si affida a chi ha ancora il cuore “caldo”: in pochi giorni il tecnico dovrà comprendere su chi puntare in vista dei decisivi 90’ contro la Salernitana #foggia #sport - facebook.com facebook Di Foggia-Eni, poltrona in bilico: l’ira di Meloni per la manager che voleva 7 milioni di buonuscita x.com