Rovagnati l' azienda dal cuore d' oro | donati più di 37mila pasti a persone in difficoltà

Rovagnati di Biassono ha distribuito oltre 37mila pasti nel 2025. L'azienda ha raccolto quasi 19mila chili di cibo e, grazie a collaborazioni con enti locali, ha raggiunto molte persone in difficoltà. Un gesto concreto che dimostra come un’azienda possa fare la differenza sul territorio.

Quasi 19mila chili di cibo equivalenti a più di 37mila pasti. Sono quelli che Rovagnati, la celebre azienda di Biassono, grazie ad iniziative realizzate in collaborazione con organizzazioni ed enti del territorio ha raccolto e distribuito nel corso del 2025 a persone in difficoltà insieme a 50 dispositivi elettronici a enti benefici del territorio. Rovagnati nel 2025 ha raccolto e distribuito oltre 18mila chili di eccedenze alimentari, equivalenti a 37.320 pasti, destinandoli a persone in difficoltà.

