Leonardo-Boeing il fondo di investimento saudita spaventa Grottaglie e Foggia | preoccupati migliaia di lavoratori

Un fondo di investimento saudita ha deciso di investire in Leonardo Spa, suscitando preoccupazioni tra circa 1500 lavoratori impiegati nelle sedi di Grottaglie e Foggia. La notizia ha generato timori tra il personale delle due strutture, senza che siano state ancora fornite dichiarazioni ufficiali o dettagli sulle future strategie dell’azienda. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra i dipendenti delle due località.

La divisione Aerostrutture fuori dal perimetro Leonardo? Cresce la tensione sindacale a Grottaglie e a Foggia. Il destino di Leonardo Aerostrutture tra monocommittenza e capitali stranieri La decisione di Leonardo Spa di aprire a un fondo di investimento saudita preoccupano tanto i lavoratori, circa 1500, di Grottaglie, quanto quelli in servizio a Foggia. Al centro dei timori sindacali la prospettiva di un accordo societario, previsto entro il 2026, che potrebbe portare la divisione aerospaziale fuori dal controllo diretto di Leonardo SpA. Il senatore ha acceso i riflettori anche su un nodo strutturale irrisolto, ovvero la monocommittenza dello stabilimento ionico, che produce infatti fusoliere unicamente per l'azienda americana Boeing. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Leonardo-Boeing, il fondo di investimento saudita spaventa Grottaglie e Foggia: preoccupati migliaia di lavoratori Articoli correlati WWE: i fan sono preoccupati per la Royal Rumble in Arabia SauditaLa Royal Rumble si terrà in Arabia Saudita alla fine di questo mese, segnando la prima volta in quasi 40 anni di storia che l’evento si svolge al di... "Migliaia di morti all'anno": la crisi invisibile che spaventa l'AsiaÈ una crisi invisibile ma allo stesso tempo una delle emergenze sanitarie più letali e sottovalutate del pianeta. Altri aggiornamenti su Leonardo Boeing il fondo di... Temi più discussi: Leonardo, sciopero a Grottaglie: cresce l’allarme sul futuro della divisione Aerostrutture; Turco deposita l’interrogazione promessa ai lavoratori di Leonardo. Borraccino chiede un tavolo di crisi; Leonardo, chiuso un accordo a Lecce per la produzione dei radiatori. Ma a Grottaglie i lavoratori scioperano; Vertenza Leonardo, Subito risposte sul futuro dei lavoratori. Presentata l'interrogazione parlamentare. Leonardo beneficia del maxi-ordine Boeing. Gli analisti di Intesa Sanpaolo confermano sul titolo il giudizio neutraleLeonardo sarà tra i beneficiari del maxi-ordine annunciato da Korean Air che acquisirà 103 aerei Boeing, secondo un report di Intesa Sanpaolo del 26 agosto 2025. Con questa commessa, gli ordini e gli ... milanofinanza.it Effetto Boeing su Leonardo. Produzione verso la risalita, aumenta il lavoroLa ripresa di Boeing dopo mesi molto complicati mette le ali anche allo stabilimento di Grottaglie, che appartiene alla divisione Aerostrutture di Leonardo e che per la compagnia americana da anni ... quotidianodipuglia.it Futuro Leonardo Grottaglie, Mario Turco (M5S) interroga il Governo: "Chiarezza sulla possibile joint venture con i sauditi e stop alla dipendenza esclusiva da Boeing" - facebook.com facebook