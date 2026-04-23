Foggia | femminicidio In serata

Nella serata si è verificato un episodio di femminicidio a Foggia. Secondo le prime informazioni disponibili, la vittima è stata colpita dal marito convivente, che avrebbe sparato alcuni colpi di pistola. Le autorità sono intervenute sul posto e stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. La dinamica e i dettagli dell’episodio sono ancora in fase di accertamento.

Stando a prime informazioni è stato il marito convivente a sparare alcuni colpi di pistola alla donna. La quale è morta sul colpo. Accaduto intorno alle 21. Sul posto, in via Salvemini a Foggia, carabinieri, polizia locale e operatori del 118. Nel pomeriggio, presenti migliaia di persone, a Foggia si sono svolti i funerali di Annibale (Dino) Carta, ucciso nei giorni scorsi a colpi di pistola in strada, a pochi metri da casa. .🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Foggia: femminicidio In serata Foggia, uomo ucciso in strada nella notte Notizie correlate Leggi anche: Nuovo dolore a Foggia, femminicidio in zona San Ciro Leggi anche: Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Foggia, omicidio: uomo ucciso in strada; Foggia, omicidio in strada: un video e un audio per le indagini. Foggia: femminicidio In serataStando a prime informazioni è stato il marito convivente a sparare alcuni colpi di pistola alla donna. La quale è morta sul colpo. Accaduto intorno alle 21. Sul posto, in via Salvemini a Foggia, ... noinotizie.it TRAGEDIA Femminicidio a Foggia: donna uccisa in casa, fermato il maritoAncora sangue a Foggia. Una donna è stata uccisa nella serata di oggi, giovedì 23 aprile, all’interno della sua abitazione in via Salvemini, nel quartiere San Ciro. Il delitto si è consumato intorno ... statoquotidiano.it Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola dopo un litigio - facebook.com facebook "Caino dove sei Che fine hai fatto": le parole dell'Arcivescovo di #Foggia ai funerali del personal trainer ucciso di Francesco Fredella x.com