Nuovo dolore a Foggia femminicidio in zona San Ciro

A Foggia si registra un nuovo femminicidio nella zona di San Ciro, poco dopo i funerali di una persona conosciuta nella città. La vittima, una donna, è stata trovata senza vita in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. La notizia ha suscitato scalpore tra la popolazione locale, in un momento già segnato da un dolore precedente.

Nel giorno dei funerali di Dino Carta, un nuovo dolore per la città di Foggia. Poco dopo le 21 un uomo ha ucciso la moglie in zona San Ciro a colpi di pistola. Sul posto sono giunte diverse pattuglie dei Carabinieri. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Nuovo dolore a Foggia, femminicidio in zona San Ciro Notizie correlate Leggi anche: Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola Morte di Lucia Salcone a Foggia, arrestato il marito Ciro Caliendo che avrebbe simulato un incidente stradaleSvolta nel caso di Lucia Salcone, morta nel 2024 per quello che sembrava essere stato un incidente stradale.