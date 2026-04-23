Foggia attacco al Santuario | tentato sacrilegio alle corone sacre

Nella notte a Foggia si è verificato un tentativo di furto di alcune corone sacre all’interno del Santuario della Madre di Dio Incoronata. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Non si segnalano feriti o danni alle strutture durante l’episodio. Le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni.

? Cosa sapere Foggia, tentato furto di corone sacre al Santuario della Madre di Dio Incoronata nella notte.. L'allarme ha impedito il colpo alla teca della statua prima della festa della Vestizione.. Nella notte tra mercoledì e giovedì 24 aprile, ignoti hanno tentato di colpire il Santuario della Madre di Dio Incoronata a Foggia, sventando un furto mirato alle corone delle statue sacre proprio a ridosso della celebrazione della Vestizione della Vergine. I malviventi si sono infiltrati all’interno del luogo di culto con l’intento di colpire il cuore della devozione locale. Usando dei colpi di mazza, hanno provato a distruggere la protezione in vetro che racchiude la statua della Madonna con il Bambino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia, attacco al Santuario: tentato sacrilegio alle corone sacre Notizie correlate Leggi anche: Minorenne arrestato a Foggia, così ha tentato il "cavallo di ritorno" per riconsegnare un'auto rubata Addio alle gabbie: Sona, la tigre bianca, trova libertà in un santuarioDopo sedici anni di prigionia in spazi angusti e spostamenti continui, Sona, l’ultimo esemplare di tigre bianca utilizzato nei circhi in Portogallo,... Aggiornamenti e dibattiti Assalto al santuario dell'Incoronata a Foggia: la teca della Madonna colpita a colpi di mazza, ladri in fugaColpo fallito questa notte a Foggia, nel Santuario della Madre di Dio Incoronata, dove ignoti sono entrati per tentare il furto di uno dei simboli più iconici della devozione locale. I malviventi, pro ... lagazzettadelmezzogiorno.it STATUA MADONNA Foggia, tentato furto al Santuario dell’Incoronata: la teca resiste ai colpi, sventato il colpoUn gesto che colpisce non solo un luogo sacro, ma anche il senso di appartenenza e devozione di un’intera comunità. statoquotidiano.it