Addio alle gabbie | Sona la tigre bianca trova libertà in un santuario

Dopo sedici anni trascorsi in spazi ristretti e con continui trasferimenti, Sona, la tigre bianca utilizzata nei circhi portoghesi, è stata trasferita in un santuario ad Alicante. Si tratta dell’ultimo esemplare di tigre bianca che si trovava in circhi in quella regione. La sua destinazione è un centro dedicato alla cura e al recupero degli animali selvatici.

Dopo sedici anni di prigionia in spazi angusti e spostamenti continui, Sona, l’ultimo esemplare di tigre bianca utilizzato nei circhi in Portogallo, è stata finalmente trasferita presso un santuario specializzato ad Alicante. Il raggiungimento di questo traguardo avviene dopo la conclusione del periodo di transizione stabilito dalla normativa portoghese del 2019, che ha progressivamente limitato l’impiego di animali selvatici negli spettacoli itineranti. Le cicatrici di una vita trascorsa tra le grate. Il trasferimento della felina presso il santuario gestito dalla Fundación AAP non rappresenta solo un cambio di coordinate geografiche, ma l’inizio di un percorso di riabilitazione per danni fisici ormai irreversibili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio alle gabbie: Sona, la tigre bianca, trova libertà in un santuario Notizie correlate Leggi anche: Mahmood lascia l’Italia per la Spagna e si prende una pausa dalla musica: “Mi sento come una tigre bianca in uno zoo” Mahmood: «Mi trasferisco in Spagna, in Italia mi sento come una tigre bianca in uno zoo. Non ho mai sentito il bisogno di nascondere la mia vita sessuale»Nella sua quotidianità, a Milano, ha la sensazione di essere sempre esposto: «Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo.