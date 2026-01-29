Minorenne arrestato a Foggia così ha tentato il cavallo di ritorno per riconsegnare un' auto rubata

Un giovane minorenne è finito in manette a Foggia. Cercava di restituire un’auto rubata, ma con metodi che sono finiti sotto accusa. La polizia lo ha arrestato per estorsione, dopo aver scoperto che tentava di fare il “cavallo di ritorno” per riottenere il veicolo sottratto.

Eseguito un arresto per estorsione a Foggia. Un minorenne è stato fermato mentre tentava di riscuotere il denaro richiesto per restituire un'auto rubata, applicando il cosiddetto metodo del "cavallo di ritorno". L'intervento è stato reso possibile grazie alla pronta segnalazione della vittima e all'immediata risposta delle forze dell'ordine. Il metodo del "cavallo di ritorno" e la dinamica dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'operazione è stata portata a termine dalla Squadra Mobile della Questura di Foggia, con il supporto del Gruppo Falchi. L'arresto è avvenuto nell'ambito di un'indagine scattata a seguito della denuncia di un furto d'auto.

Una vicenda di estorsione legata a un furto d'auto si conclude con l’assoluzione di un giovane, dopo che in primo grado era stato condannato a oltre sei anni di reclusione.

La vittima di un furto d’auto ha deciso di chiamare subito la polizia invece di pagare il riscatto all’autore del ‘cavallo di ritorno’.

