Focus – Beach Tennis | Michele Folegatti | il segreto dietro i campioni della nazionale

Nel mondo del beach tennis italiano, i successi della nazionale sono il risultato di un impegno costante e di pratiche consolidate. Ogni vittoria, sia a livello mondiale che europeo, deriva da settimane di allenamenti, strategie e preparazione. Michele Folegatti, figura di rilievo nel settore, ha condiviso in passato alcune riflessioni sul metodo e sulle scelte che hanno contribuito a consolidare la posizione dell’Italia tra le principali nazioni del circuito.

Nel beach tennis l’Italia domina da anni. Ma dietro ogni vittoria, ogni titolo mondiale ed europeo, c’è un lavoro quotidiano fatto di scelte, metodo e visione. In questa intervista parliamo con Michele Folegatti, ex top 15 al mondo e oggi capitano della Nazionale giovanile italiana, con cui ha conquistato numerosi titoli internazionali. Un percorso che lo ha portato a diventare uno dei riferimenti tecnici del movimento, allenando anche diversi numeri 1 del ranking mondiale. Di cosa parliamo in questa intervista: Il passaggio da giocatore ad allenatore Il segreto del dominio dell’Italia nel beach tennis Come si riconosce (e si costruisce) un...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Focus – Beach Tennis | Michele Folegatti: il segreto dietro i campioni della nazionale Focus - Beach Tennis | Michele Folegatti: il segreto dietro i campioni della nazionale Notizie correlate Forlì e Forlimpopoli cuore del beach tennis nazionale, un invasione di 400 atleti: si assegnano i titoli Under e OverScatta mercoledì l’appuntamento con i Campionati Italiani di Beach Tennis Under e Over 2026, che fino al 29 marzo trasformeranno Forlì e Forlimpopoli... Focus conoscitivo sulla riforma della giustizia: relatore il Professore Emerito Michele AinisTempo di lettura: 2 minutiFocus conoscitivo sulla riforma della giustizia per una scelta consapevole. Contenuti di approfondimento Focus – Beach Tennis | Michele Folegatti: il segreto dietro i campioni della nazionaleNel beach tennis l’Italia domina da anni. Ma dietro ogni vittoria, ogni titolo mondiale ed europeo, c’è un lavoro quotidiano fatto di scelte, metodo e visione. ? In questa intervista parliamo con ... oasport.it Beach-tennis, Michele Cappelletti trionfa ad Aruba in tandem con Sofia CimattiProsegue la super stagione del cesenate Michele Cappelletti che, dopo aver trionfato nel campionato del mondo di beach tennis in coppia con il riminese Luca Carli, giovedì ha vinto anche il torneo di ... cesenatoday.it