Forlì e Forlimpopoli cuore del beach tennis nazionale un invasione di 400 atleti | si assegnano i titoli Under e Over

Da mercoledì a domenica, Forlì e Forlimpopoli ospiteranno i Campionati Italiani di Beach Tennis Under e Over 2026, con circa 400 atleti iscritti. La competizione si svolgerà in diverse giornate, assegnando i titoli delle varie categorie e coinvolgendo numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. L’evento trasformerà le due città nel centro di questa disciplina sportiva.

Scatta mercoledì l’appuntamento con i Campionati Italiani di Beach Tennis Under e Over 2026, che fino al 29 marzo trasformeranno Forlì e Forlimpopoli nel cuore del beach tennis nazionale. Saranno circa 350-400 gli atleti attesi, con una significativa presenza dal territorio: tra il 30 e il 40% dei partecipanti proviene infatti da Forlì e Cesena. Le gare si disputeranno su quattro campi a Forlì, al Raketown – sede principale della manifestazione – e su tre campi a Forlimpopoli, al Campo Centrale. La prima giornata di gara vedrà dalle 9 l’avvio dei tabelloni di singolare maschile e femminile delle categorie Under, con i primi incontri che porteranno in campo i giovani protagonisti del beachtennis nazionale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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