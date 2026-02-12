Focus conoscitivo sulla riforma della giustizia | relatore il Professore Emerito Michele Ainis

Il Professore Michele Ainis ha presentato un approfondimento sulla riforma della giustizia. Si tratta di un’occasione per capire meglio i cambiamenti in arrivo e cosa comporteranno per cittadini e giudici. Ainis ha spiegato i punti principali senza troppi giri di parole, cercando di rendere tutto più chiaro. L’obiettivo è aiutare le persone a fare scelte più consapevoli, senza lasciarsi confondere da parole complicate. La discussione si è concentrata su aspetti concreti e pratici, con il professore che ha risposto alle domande più frequenti e chiar

Tempo di lettura: 2 minuti Focus conoscitivo sulla riforma della giustizia per una scelta consapevole. Un momento di pareri a confronto. Un evento voluto dall'avvocato Davide D'Andrea dello studio Legale Quattordici che parte da una considerazione che può sembrare banale ma che alla fine rappresenta la realtà dei fatti. Quanti realmente conoscono cosa andranno a votare, cosa fare per evitare che il partito più grande sia quello degli astensionisti che spesso scelgono il non voto perché non hanno interesse o perché sfiduciati o perché non cambia mai nulla o, infine, perché non hanno chiaro cosa dovranno fare.

