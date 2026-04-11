A Olbia, nella zona di Sa Marinedda, è stato effettuato il milionesimo rifornimento presso una stazione di servizio. Per celebrare l’evento, è stato consegnato un premio di 1.000 euro a un cliente. Questo momento rappresenta un record per la stazione di servizio e viene visto come un segnale di continuità nel rapporto tra la struttura e la comunità locale.

Un traguardo che trasforma un semplice dato commerciale in una testimonianza di legame sociale ha raggiunto la zona di Sa Marinedda, a Olbia. Ieri, infatti, il distributore Conad ha celebrato il raggiungimento del milionesimo rifornimento effettuato presso la propria struttura, un evento che ha protagonista il cliente locale Michael Milo, premiato con buoni carburante per il valore di 1.000 euro. L’atmosfera alla stazione di servizio è stata quella di una celebrazione comunitaria, dove il numero simbolico del milionesimo passaggio alla pompa si è intrecciato con i volti dei cittadini che, in poco più di due anni, hanno scelto quel punto di riferimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, milionesimo rifornimento alla pompa: premio da 1.000 euro

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