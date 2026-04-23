Alla Camera si è tenuto un evento con la presenza della Flotilla Global Sumud, che ha espresso sostegno al governo di Maduro e all'Iran. La manifestazione si è svolta in un periodo in cui la primavera porta con sé anche questa iniziativa, con l'obiettivo di promuovere la solidarietà verso i paesi coinvolti. La presenza della Flotilla ha attirato l’attenzione dei partecipanti e dei media presenti in aula.

Nuova missione, vecchi slogan: Israele «genocidario» e governo italiano «repressivo» Pure Venezuela e crisi in medioriente tra le accuse dei ProPal. E c'è pure Open Arms 24 Con l’arrivo della bella stagione, assieme alle rondini e agli alberi in fiore, torna, puntuale, la Global Sumud Flotilla. Stessa storia, stesso posto, stesso mar: ieri alla Camera dei Deputati lo "stato maggiore" della flotta ProPal ha presentato la nuova missione, che dovrebbe partire il 24 aprile prossimo da Siracusa. Gli obiettivi, hanno spiegato, restano i medesimi: rompere il blocco di Israele a Gaza e, soprattutto, riportare al centro del dibattito pubblico la causa palestinese, a loro dire messa in secondo piano negli ultimi mesi, anche grazie ad un non meglio precisato «bavaglio del governo italiano».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla sul palco alla Camera per difendere Maduro e Iran

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