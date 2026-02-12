La deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari sale sul palco alla Sapienza per difendere Mohammad Hannoun, accusato di essere legato a Hamas. Accanto a lei, altri partecipanti che attaccano la versione ufficiale e si schierano contro le accuse. La discussione si svolge davanti a un pubblico attento, mentre antagonisti e filo Hamas si confrontano apertamente. La presenza di Ascari ha suscitato subito polemiche tra chi sostiene che si tratti di un tentativo di smontare la

Possibile che un parlamentare della repubblica italiana partecipi a un evento in cui si vuole "smontare la montatura contro Mohammad Hannoun"? Si tratta del giordano in carcere accusato di rappresentare la cupola di Hamas in Italia e a discuterne il 19 febbraio presso la facoltà di Lettere della Sapienza di Roma, alle ore 17, ci sarà la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari. E sarà in ottima compagnia, dato che presenzieranno anche l'Api di Hannoun, oggi guidata da volti come Ahmed Mohamed e il figlio che si è di recente scagliato contro il Governo Meloni, ma anche altre sigle che sono scese in piazza il 31 gennaio a sostegno di Askatasuna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Ascari sale sul palco per difendere Hannoun. Con lei alla Sapienza antagonisti e filo Hamas

Approfondimenti su Hannoun Ascari

Durante una seduta alla Camera, Donzelli ha sollevato dubbi sull'inchiesta riguardante Hamas, citando l'episodio di Hannoun e Ascari, e ha chiesto chiarimenti a Tajani.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Hannoun Ascari

Argomenti discussi: La Ascari sale sul palco per difendere Hannoun. Con lei alla Sapienza antagonisti e filo Hamas.

La Ascari sale sul palco per difendere Hannoun. Con lei alla Sapienza antagonisti e filo HamasLa deputata dei Cinque Stelle sarà all'evento in favore del presunto terrorista con la sua associazione che sabato ha insultato il governo ... ilgiornale.it

: Quando Antonio Ascari muore a Monthléry, Alberto è un ragazzino che ha da poco compiuto sette anni. Antonio Ascari è uno dei grandi campioni dell’automobilismo degli albori, e tanto imponente è la sua o - facebook.com facebook