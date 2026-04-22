Show anti Israle tappeti rossi per la Flotilla alla Camera con Boldrini e Ascari

Una delegazione della Flotilla si sta preparando a partire da Siracusa alla volta di Gaza. Oggi presso la Camera dei deputati si è tenuta una conferenza stampa organizzata da rappresentanti del Pd, del Movimento 5 Stelle e di Avs, alla quale hanno partecipato anche esponenti dell’organizzazione. La partenza ufficiale è prevista per venerdì dal porto di Siracusa. La presenza dei parlamentari ha attirato l’attenzione sui temi legati alla missione.

La Flotilla si prepara a ripartire da Siracusa verso Gaza e oggi alla Camera, ospite di Pd, Movimento 5 Stelle e Avs, terrà la conferenza stampa convocata alla vigilia della partenza prevista per venerdì dal porto di Siracusa. L'appuntamento è fissato per le 14.30 e il titolo scelto è già una linea politica: «La partenza della Flotilla per denunciare il silenzio e la complicità istituzionale». A ospitare l'iniziativa saranno Laura Boldrini per il Pd, Stefania Ascari e Antonio Ferrara per il Movimento 5 Stelle, Laura Grimaldi per Avs. In sala è prevista la presenza anche di esponenti della Global Sumud Flotilla, rappresentanti di Gkn, Maya Issa del Movimento Studenti Palestinesi, oltre a rappresentanti di Greenpeace, della ong spagnola Open Arms e di Banca Etica.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Show anti Israle, tappeti rossi per la Flotilla alla Camera con Boldrini e Ascari Notizie correlate Censurano CasaPound ma alla Camera accoglievano Hannoun con i tappeti rossiLaura Boldrini e Nicola Fratoianni ieri erano in prima fila per cacciare gli sgraditi «fascisti» dalla Camera dei deputati. Tappeti rossi al Ramadan, stop verde alla Pasqua: Gualtieri blocca i fedeli e blinda la città nella domenica (ecologica) delle palmeDopo la maratona che ha costretto i romani a un percorso a ostacoli per recarsi ai seggi a votare per il referendum, ora – nel profluvio di ossequi...