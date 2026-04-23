flotilla si uniscono alla missione solo 39 barche e mancano i comandanti

Solo 39 barche si sono unite alla Flotilla per la nuova missione verso Gaza, e tra queste mancano i comandanti. Nelle prossime ore, la flotta lascerà i porti italiani per iniziare il suo viaggio. La partenza è prevista in un momento preciso, mentre si attendono eventuali aggiornamenti sulla composizione complessiva della missione. La situazione resta sotto osservazione in attesa di ulteriori sviluppi.

Nelle prossime ore la Flotilla lascerà i porti italiani e inizierà la nuova missione per raggiungere Gaza. Una missione strutturata esattamente come la precedente, con aiuti umanitari in quantità ridotte visto lo spazio fisico a disposizione nelle imbarcazioni, che punterà a disturbare Israele nella zona di interdizione alla navigazione. Pensare che riusciranno a rompere il blocco navale è un esercizio di fantasia impegnativo, ma trattandosi di una missione politica, come ha dichiarato un esponente della Flotilla italiana, l’obiettivo è più che altro fare rumore e attirare l’attenzione. E questo è ben più fattibile. La maggior parte delle barche si trova ora a Siracusa, sulla costa orientale della Sicilia, il porto di partenza logisticamente più adeguato per fare rotta verso il Medioriente, al pari di Augusta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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