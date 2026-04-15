Al centro Zo il rock psichedelico degli inglesi Floral Image
Venerdì 17 aprile, alle 21:30, al centro Zo si svolgerà un concerto della band inglese Floral Image, originaria di Norwich. La formazione si esibirà durante la rassegna indie rock Pusar e presenterà dal vivo il loro album di debutto, intitolato “Gone Down Meadowland”, pubblicato lo scorso anno da Fuzz Club Records. L’evento si svolge nell’ambito di un ciclo di concerti dedicato al rock psichedelico.
Venerdì 17 aprile, dalle 21,30 al centro Zo, la rassegna indie rock Pusar ospita il live set degli inglesi Floral Image, band psych-rock originaria di Norwich, che presenterà l'album di debutto “Gone Down Meadowland”, uscito lo scorso anno per Fuzz Club Records. La musica dei Floral Image è.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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