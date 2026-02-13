AltreScene Z? Centro culture contemporanee ospita Barbablu

Il Centro culture contemporanee di Catania ha portato in scena “Barbablu” domenica 15 febbraio, alle 18, come parte della rassegna “AltreScene”. La rappresentazione, scritta dalla drammaturga Sofia Bolognini e diretta da Michele Losi, ha visto sul palco Benedetta Brambilla. La scelta di questo spettacolo si inserisce nel programma dedicato alle nuove frontiere della drammaturgia contemporanea, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente.

Tema dello spettacolo è il male assoluto. Quel delitto talmente grave che non può essere espiato attraverso un atto di redenzione La figura del mostro, eternamente mutevole, attraversa letteratura, teatro e storia, riemerge ogni volta sotto forme nuove e riconoscibili. Due “testimoni” guidano il pubblico attraverso le stanze segrete di Barbablù: non c’è un unico carnefice, ma molteplici incarnazioni, variazioni di un male che si fa osservare, analizzare, vivisezionare, senza mai esaurirsi. L’origine della figura di Barbablù, trascritta e resa celebre nel 1697 da Charles Perrault, si perde nella notte dei tempi, nel patrimonio folklorico e nella trasmissione orale; Archetipo che incarna metaforicamente il male, Barbablù appartiene al mondo dell’immaginario collettivo, si camuffa continuamente, si insinua e imperversa iconoclasticamente rinascendo ogni volta in nuove immagini di sé.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su altrescene centro Zu in concerto allo Zò Centro Culture Contemporanee Zu torna dal vivo allo Zò Centro Culture Contemporanee, in un concerto promosso da Pulsar e Tifone Crew. “Giulietta e Romeo” allo Z? Centro Culture Contemporanee Venerdì 30 Gennaio- ore 21 Zo Centro Culture Contemporanee presenta con il suo Surtùm tour. Prevendita €15 : https://link.dice.fm/D85bb5491a8f Botteghino €18 Acclamato per l'album " Hrudja" del 2023, il linguaggio musicale - facebook.com facebook