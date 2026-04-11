Dopo la partita di andata dei quarti di Champions League, il Barcellona si trova in una situazione difficile dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Atletico Madrid. Durante il post-partita, Flick ha avuto uno scambio di battute acceso con l’arbitro, mentre i tifosi e gli analisti si concentrano sul futuro del club e sul ruolo di Yamal, che viene considerato un talento emergente. La partita ha lasciato molte tensioni e interrogativi sulla qualificazione.

L’atmosfera nel post-partita dell’andata dei quarti di Champions League è carica di tensione dopo il ritirata del Barcellona in casa dell’Atletico Madrid per 2-0. Hans Flick ha espresso un forte disappunto nei confronti della gestione arbitrale di Christian Dingert, puntando l’indice sulla gestione tecnologica della VAR e sulla decisione che ha costretto i catalani a giocare con un uomo in meno. Il tecnico tedesco non è stato affatto clemente nelle sue dichiarazioni, insinuando che la direzione di gara possa aver favorito la squadra di Madrid proprio a causa della nazionalità del direttore di gara. Secondo quanto riferito da Flick, l’intervento del monitor sarebbe stato parziale a favore dell’Atlético, rendendo inutile lo strumento tecnologico proprio nel momento cruciale in cui Pubill ha commesso un fallo di mano in area.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flick esplode contro l’arbitro: Yamal è il futuro del Barcellona

Yamal, a soli 18 anni, si è caricato il Barcellona sulle spalle. Flick è entusiasta: “È importante per noi, sono felice”Lamine Yamal, a soli 18 anni, è ormai diventato il fulcro offensivo del Barcellona.

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