Attento a correre a Roma | i nuovi semafori intelligenti fanno scattare il rosso e possono farti multare Dove sono già attivi

A Roma, i nuovi semafori intelligenti stanno già causando confusione tra i guidatori. Quando il semaforo diventa rosso, può scattare anche se si sta solo passando con il verde, e questo potrebbe portare a multe. Le telecamere sono già attive in alcune zone trafficate della città e molti automobilisti si sono già trovati a ricevere sanzioni senza aver fatto nulla di sbagliato. La novità sta dividendo chi apprezza le tecnologie innovative e chi invece si trova impreparato a questa evoluzione.

Di certo la notizia l'avete già sentita, ma a Roma il modo di affrontare alcune delle sue strade più trafficate sta cambiando completamente con l'installazione dei nuovi semafori intelligenti. L'amministrazione capitolina ha difatti avviato una nuova sperimentazione volta a contrastare gli eccessi di velocità attraverso dei nuovi sistemi tecnologici avanzati, applicati ai suoi impianti semaforici. Se anche tu sei parte di quelli abituati a correre un po' troppo, abbiamo delle brutte notizie per te: perché i nuovi semafori romani non si limitano a regolare il traffico, ma reagiscono direttamente al comportamento degli automobilisti.

