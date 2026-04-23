Fiumicino intitola due luoghi a Francesco Romanelli e ai coniugi Tantucci

Il Comune di Fiumicino ha deciso di dedicare due spazi pubblici a figure che hanno avuto un impatto nella zona. La scelta riguarda una personalità e una coppia di coniugi, riconosciuti per il loro contributo alla comunità locale. La delibera è stata approvata dalla Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco, e riguarda l’intitolazione di aree di interesse pubblico. La cerimonia di intitolazione è prevista nelle prossime settimane.

Fiumicino, 23 aprile 2026 – La Giunta Comunale di Fiumicino, guidata dal Sindaco Mario Baccini, ha deliberato l’intitolazione di due luoghi significativi del territorio a personalità che, con il loro operato, hanno lasciato un segno nella comunità. Alla memoria di Francesco Romanelli. È stata approvata l’intitolazione della pista ciclabile adiacente l’aeroporto “Leonardo da Vinci” alla memoria di Francesco Romanelli (03021951 – 13122024), ricordato come “l’Ambasciatore dell’Aeroporto Leonardo da Vinci”. Figura di riferimento per oltre quarant’anni nella Polizia Locale del Comune di Fiumicino, Romanelli ha rappresentato un punto fermo per la sicurezza cittadina, distinguendosi per rigore, umanità e senso del dovere.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Padre Romanelli racconta le videochiamate di papa Francesco a Gaza: “L’ultima poco prima di morire, ci ringraziò”A un anno dalla morte di Papa Francesco, Padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, ripercorre lo straordinario legame che ha unito il Pontefice alla... Si intitola "Io e dobbiamo parlare", e i due attori interpretano due poliziotti molto diversi che ne combineranno di tutti i colorAlessandro Siani e Leonardo Pieraccioni recitano per la prima volta insieme nella commedia Io e te dobbiamo parlare (stasera su Rai 1 alle 21.