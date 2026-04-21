Padre Romanelli racconta le videochiamate di papa Francesco a Gaza | L’ultima poco prima di morire ci ringraziò

A un anno dalla morte di Papa Francesco, Padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, ha condiviso i ricordi delle videochiamate ricevute dal Papa durante il suo soggiorno nella Striscia. In particolare, ha raccontato che l’ultima chiamata avvenne poco prima della morte del Pontefice, durante la quale ricevette un ringraziamento diretto. Romanelli ha descritto questo rapporto come un legame speciale tra il Papa e la comunità della Sacra Famiglia.

A un anno dalla morte di Papa Francesco, Padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, ripercorre lo straordinario legame che ha unito il Pontefice alla comunità della Sacra Famiglia. Attraverso telefonate quasi quotidiane, Francesco ha trasformato la parrocchia in un simbolo della sua "Chiesa in uscita", offrendo un sostegno che i fedeli locali definivano un vero e proprio "antidoto contro la depressione" in mezzo alla distruzione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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