A lessandro Siani e Leonardo Pieraccioni recitano per la prima volta insieme nella commedia Io e te dobbiamo parlare (stasera su Rai 1 alle 21.30). I comici, attori e registi interpretano una coppia di poliziotti incapaci che se le devono giostrare tra il boss locale e questioni famigliari da risolvere. Io e te dobbiamo parlare rende omaggio ai buddy movie, a quei film basati sull’amicizia e i contrasti tra i protagonisti, così forti da creare una dinamica comica ipercinetica. Antonio, napoletano, ama l’action; Pieraldo, fiorentino, preferisce invece restare in ufficio. Un duo agli antipodi che ne combineranno delle belle. “Io e te dobbiamo... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si intitola "Io e dobbiamo parlare", e i due attori interpretano due poliziotti molto diversi che ne combineranno di tutti i color

Due discorsi molto diversi, per due rapporti molto diversiAlla conferenza di Monaco il segretario di Stato Marco Rubio ha sottolineato i legami tra Stati Uniti ed Europa, che l'anno scorso era stata...

Venezuela, migliaia di sostenitori di Maduro sfilano a Caracas: su un carro due attori interpretano l'ex leader e la first ladyHome > Video > Venezuela, migliaia di sostenitori di Maduro sfilano a Caracas: su un carro due attori interpretano l'ex leader e la first lady I...

IO E TE DOBBIAMO PARLARE - Clip Stavo Cercando le lenti

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Io e te dobbiamo parlare, su Rai 1 il film di Siani con Leonardo Pieraccioni e Francesca ChillemiIo e te dobbiamo parlare, film del 2024 scritto, diretto e interpretato da Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni. Scopri trama, cast e trailer. gazzetta.it

L'opera si intitola Garofano, giglio, giglio, rosa ed è stata dipinta da John Singer Sargent tra il 1885 e il 1886. Il quadro ritrae due bambine, le figlie dell'artista Frederick Barnard, intente ad accendere lanterne di carta in mezzo a un lussureggiante giardino fiorit facebook

Il nuovo numero de L'Espresso è in edicola, si intitola "La premier dimezzata". L'analisi del voto referendario va avanti, così come quella dei nuovi scenari politici all'orizzonte. Una primavera di nomine, l'ipotesi della nuova legge elettorale e il "fattore Z" x.com