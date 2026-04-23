Fiumicino cerimonia in ricordo di Stefania Sarro | una targa nella stanza dove lavorava

A Fiumicino si è svolta una cerimonia in memoria di una collega scomparsa, durante la quale è stata scoperta una targa nella stanza in cui lavorava. La manifestazione ha visto la partecipazione di colleghi e amici che hanno condiviso momenti di ricordo e rispetto. La targa è stata posta per commemorare la presenza e l’impegno della donna nel suo ambiente di lavoro.

Fiumicino, 23 aprile 2026 – Un momento di raccoglimento, memoria e riconoscenza per ricordare una collega “mai dimenticata”. Domani, venerdì 24 aprile 2026 alle ore 12, presso UADM Lazio 2 Distaccamento locale Aeroporto di Fiumicino sezione Viaggiatori, si terrà la commemorazione di Stefania Sarro, collega dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli scomparsa il 24 aprile 2024. A darne notizia è la UIL F.P., che ha voluto ringraziare il responsabile del distaccamento territoriale delle Dogane e dei Monopoli di Fiumicino per quella che viene definita una iniziativa “bella e significativa”. La cerimonia sarà un’occasione per ritrovarsi insieme e ricordare “un’amica, una collega, una persona speciale”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Cerimonia: targa e donazione in ricordo di Simona Stassi nella struttura per senza dimoraSi è svolto nella mattina di venerdì 17 aprile, presso la struttura di Porta a Mare per persone senza dimora (via Conte Fazio, 40), il ricordo di... Ulivo e targa nel ricordo del Martire della Polizia di Stato, Giovanni Palatucci: la cerimonia a CampagnaSi è tenuta stamattina, nell’area antistante l’ex Convento dei Cappuccini di San Martino, a Campagna, la cerimonia commemorativa in onore di Giovanni...