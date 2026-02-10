Ulivo e targa nel ricordo del Martire della Polizia di Stato Giovanni Palatucci | la cerimonia a Campagna

Questa mattina a Campagna si è svolta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, martire della Polizia di Stato. L’evento si è tenuto davanti all’ex Convento dei Cappuccini di San Martino, dove residenti e autorità si sono riuniti per onorare il suo sacrificio, nell’anniversario degli 81 anni dalla sua morte. La cerimonia ha coinvolto un momento di riflessione e il posto è stato decorato con una targa in suo ricordo.

Si è tenuta stamattina, nell’area antistante l’ex Convento dei Cappuccini di San Martino, a Campagna, la cerimonia commemorativa in onore di Giovanni Palatucci, Martire della Polizia di Stato, in occasione dell’81° anniversario del suo sacrificio. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Giovanni Palatucci Campagna: ulivo e targa nel ricordo del martire della Polizia di Stato Giovanni Palatucci Questa mattina a Campagna, nel Salernitano, si è tenuta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, il martire della Polizia di Stato. Polizia di Stato ricorda Giovanni Palatucci nel giorno dell’anniversario della morte | FOTO La Polizia di Stato ha celebrato oggi il ricordo di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, nel giorno in cui si ricorda la sua morte. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giovanni Palatucci Argomenti discussi: Domani al Giardino dei Giusti si commemorerà Giovanni Palatucci; Foggia. Un ulivo secolare per Palatucci in Piazza della Legalità; Rieti ricorda Giovanni Palatucci: il Questore eroe che salvò gli ebrei dal nazifascismo; Cippo sì, targa no: piazza Nassiriya, una dimenticanza lunga 22 anni - Trani. Ulivo e targa nel ricordo del Martire della Polizia di Stato, Giovanni Palatucci: la cerimonia a CampagnaNel corso della cerimonia è stato piantumato un ulivo, simbolo di pace, speranza e memoria condivisa, ed è stata svelata una targa commemorativa dedicata a Giovanni Palatucci, quale segno tangibile di ... salernotoday.it Un ulivo per il poliziotto eroeCelebrato alla Fondazione Ollignan Giovanni Palatucci, funzionario di polizia vittima del nazismo e Giusto tra le nazioni ... rainews.it Caltanissetta, “Giorno del Ricordo”: la Polizia ricorda Giovanni Palatucci e Luigi Bruno. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.