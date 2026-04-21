Langosteria Coraje e Pineta | i locali milanesi dove 70 calciatori avrebbero speso 190mila euro per feste con escort
Negli ultimi due anni, si sarebbero verificati investimenti significativi da parte di 70 calciatori in locali di Milano. Secondo le indagini, ciascuno avrebbe speso somme considerevoli per partecipare a feste private che includevano l’acquisto di sostanze stupefacenti e incontri con escort. Le location coinvolte sono alcuni locali noti della città, e l’ammontare totale speso si avvicina ai 190mila euro.
In meno di due anni, 70 calciatori avrebbero speso quasi 190mila euro per serate con escort e droga del palloncino organizzate da Ma.De. Milano. Gli eventi si sarebbero tenuti in 26 locali della città, nessuno dei quali risulta indagato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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