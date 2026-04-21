Langosteria Coraje e Pineta | i locali milanesi dove 70 calciatori avrebbero speso 190mila euro per feste con escort

Negli ultimi due anni, si sarebbero verificati investimenti significativi da parte di 70 calciatori in locali di Milano. Secondo le indagini, ciascuno avrebbe speso somme considerevoli per partecipare a feste private che includevano l’acquisto di sostanze stupefacenti e incontri con escort. Le location coinvolte sono alcuni locali noti della città, e l’ammontare totale speso si avvicina ai 190mila euro.