Un fisico insignito del Premio Nobel ha recentemente dichiarato che, secondo le sue stime, tra circa 35 anni potrebbe verificarsi una catastrofe globale che potrebbe portare alla fine dell’umanità. La previsione si basa su analisi scientifiche e modelli di rischio, senza offrire dettagli sulle cause specifiche o sui metodi utilizzati. La dichiarazione ha suscitato grande attenzione tra esperti e pubblico, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sul futuro del pianeta.

Un fisico vincitore del Premio Nobel ha espresso una previsione inquietante secondo cui avremmo «circa 35 anni» prima che una catastrofe globale spazzi via l’umanità. David Gross, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 2004, ha affermato di ritenere che l’aumento delle tensioni globali e il rapido sviluppo tecnologico stiano creando condizioni che potrebbero avere un impatto drammatico sul futuro dell’umanità nel giro di pochi decenni. Le sue osservazioni giungono in un momento in cui i conflitti continuano in diverse regioni e le preoccupazioni relative alle armi nucleari e alle tecnologie emergenti rimangono al centro del dibattito internazionale.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Fisico Premio Nobel prevede la data della fine dell’umanità

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