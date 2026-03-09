La premio Nobel iraniana Ebadi | La guerra ha provocato gioia nel paese Dopo la fine del regime un referendum per la transizione

La premio Nobel iraniana Ebadi ha affermato che in Iran la guerra ha portato momenti di gioia, con molte persone che sono scese in strada a festeggiare dopo l’uccisione dei comandanti del regime. Ha anche segnalato che, dopo la fine del regime, si sta svolgendo un referendum per una transizione politica.

«In Iran, quando sono stati uccisi i comandanti del regime, molte persone sono scese in strada a festeggiare. Si congratulavano tra loro e ballavano». Con queste parole la premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi ha descritto la reazione di una parte della popolazione iraniana alla morte dei vertici del potere religioso, nel corso del suo intervento in videocollegamento alla Camera dei deputati. Ebadi è intervenuta durante il convegno «Finché non saremo libere, la lotta delle donne iraniane è anche nostra», che si è svolto oggi, lunedì 9 marzo, nella Sala della Regina di Montecitorio. L’iniziativa è stata organizzata nel contesto delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna e nel ricordo dei quasi ottant’anni dal primo voto delle donne in Italia alle elezioni amministrative del 1946. 🔗 Leggi su Open.online

