Nobel dell’umanità Mohammadi in Iran | Sciopero della fame per libertà

La nobel Mohammadi si trova in carcere a Teheran. Da mesi, la attivista per i diritti umani ha scelto di fare lo sciopero della fame per chiedere libertà. L'ultima volta che è stata vista fuori dal carcere è il 14 dicembre. La sua condizione desta preoccupazione.

**Iran, la Nobelistica Mohammadi in carcere. Il suo asilo è in una prigione della capitale, Teheran. L’ultima volta che è stata vista fuori era il 14 dicembre. La sua famiglia teme per la salute della donna. La causa del dolore è una delle più forti che siano mai state registrate in un paese dove la libertà di espressione è limitata. La donna, che nel 2022 ha ricevuto il premio Nobel per la pace, è entrata in sciopero della fame.** La causa, almeno per quanto emerge da informazioni fornite dalla propria famiglia, è una combinazione di isolamento, mancanza di accesso ai servizi telefonici, e la condizione fisica che non permette a Zainab Mohammadi di ricevere assistenza medica adeguata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Venerdì si terranno i negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo settimane di tensioni crescenti.

L’attivista iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, si trova di nuovo in carcere da quasi due mesi.

La Nobel iraniana Mohammadi ha iniziato lo sciopero della fame in carcereArrestata a dicembre, rivendica il diritto a telefonare. L'ultima chiamata alla famiglia le è stata concessa il 14 dicembre (ANSA) ... ansa.it

L’iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, è in sciopero della fameL’iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, nuovamente incarcerata in Iran da quasi due mesi, è in sciopero della fame da tre giorni contro le condizioni della sua detenzione Leggi ... internazionale.it

