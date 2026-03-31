Bilancio avanzo di 70 milioni Diminuisce l’indebitamento | Ora misure per il ceto medio

Il Comune di Bologna ha annunciato un avanzo di 70 milioni e 800 mila euro nel bilancio 2025, mentre l’indebitamento si riduce rispetto all’anno precedente. Il rendiconto 2025 mostra una gestione finanziaria che ha generato un risultato positivo, con una diminuzione complessiva del debito. L’amministrazione ha dichiarato che a partire da ora verranno adottate misure specifiche per il sostegno al ceto medio.

Bologna, 31 marzo 2026 – Settanta milioni e 800mila euro: è a quanto ammonta l’avanzo disponibile del rendiconto del bilancio 2025 del Comune di Bologna. Risorse rese più rotonde dai 40 milioni distratti dal comparto-stadio, che, come ha promesso il sindaco Lepore, verranno investiti per misure di sostegno al ceto medio. Il rendiconto si chiude a un miliardo e 237 milioni di euro: a spingerlo verso l’alto sono le entrate correnti, che ammontano a 744 milioni di euro, con un incremento di 32,3 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Di queste ultime le entrate proprie assommano a 17,9 milioni, mentre quelle da trasferimenti corrispondono a 14,5 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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